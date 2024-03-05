انتهت أبطال آسيا - الهلال (2)-(0) الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويشارك الدولي المصري أحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة.

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انتهت

ق 83: العويس ينقذ مرماه من رأسية حجازي.

ق 66: بعد العودة إلى تقنية الفيديو الحكم يقرر طرد كانتي

ق 64: نجولو كانتي يتدخل بقوة على كالديو كوليبالي ويحصل على بطاقة صفراء، لكن تقنية الفيديو تستدعي الحكم لإمكانية استبدالها بحمراء.

بداية الشوط الثانش

استراحة

ق 42: جووووووول الدوسري بعد عرضية أرضية سددها في المرمى مباشرة.

ق 39: جووووول ميتروفيتش من ركلة جزاء.

ق 38: ركلة جزاء لصالح الهلال

ق 33: تسديدة أرضية خطيرة من مالكوم لاعب الهلال من خارج منطقة الجزاء لكن لم يتحرك عبد الله المعيوف حارس الاتحاد.

ق 17: خطأ فاد من حجازي وكاد أن يتسبب في هدف ضد الاتحاد لكن أليكساندر ميتروفيتش لم يستغل ذلك وصحح حجازي الأمر وقطع الكرة.

ق 15: أحمد حجازي كاد أن يسجل هدفا بعد ارتداد الكرة له من العويس حارس الهلال ليسددها المصري مباشرة وعلت المرمى.

ق 7: سالم الدوسري لاعب الهلال يهدر فرصة خطيرة بعد توغل فردي من الجهة اليسرى.

ق 5: تسديدة قوية من زكريا هوساوي لاعب الاتحاد لكن بعدت المرمى.

بداية المباراة