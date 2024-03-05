انتهت أبطال آسيا - الهلال (2)-(0) الاتحاد
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد اتحاد جدة في المباراة التي تجمعهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ويشارك الدولي المصري أحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة.
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انتهت
ق 83: العويس ينقذ مرماه من رأسية حجازي.
ق 66: بعد العودة إلى تقنية الفيديو الحكم يقرر طرد كانتي
ق 64: نجولو كانتي يتدخل بقوة على كالديو كوليبالي ويحصل على بطاقة صفراء، لكن تقنية الفيديو تستدعي الحكم لإمكانية استبدالها بحمراء.
بداية الشوط الثانش
استراحة
ق 42: جووووووول الدوسري بعد عرضية أرضية سددها في المرمى مباشرة.
ق 39: جووووول ميتروفيتش من ركلة جزاء.
ق 38: ركلة جزاء لصالح الهلال
ق 33: تسديدة أرضية خطيرة من مالكوم لاعب الهلال من خارج منطقة الجزاء لكن لم يتحرك عبد الله المعيوف حارس الاتحاد.
ق 17: خطأ فاد من حجازي وكاد أن يتسبب في هدف ضد الاتحاد لكن أليكساندر ميتروفيتش لم يستغل ذلك وصحح حجازي الأمر وقطع الكرة.
ق 15: أحمد حجازي كاد أن يسجل هدفا بعد ارتداد الكرة له من العويس حارس الهلال ليسددها المصري مباشرة وعلت المرمى.
ق 7: سالم الدوسري لاعب الهلال يهدر فرصة خطيرة بعد توغل فردي من الجهة اليسرى.
ق 5: تسديدة قوية من زكريا هوساوي لاعب الاتحاد لكن بعدت المرمى.
بداية المباراة