أبرزهم رمضان صبحي.. غياب 6 لاعبين من بيراميدز في قائمة الفريق ضد فاركو

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 19:37

كتب : بسام أبوبكر

يورتشيتش - بيراميدز

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نافسه فاركو.

ويستعد بيراميدز للقاء فاركو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري الأربعاء المقبل.

ويستمر غياب خماسي بيراميدز عن القائمة المستدعاه ويعتبر ذلك للمباراة الثانية على التوالي بعد اللقاء الماضي ضد نوادذيبو في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى رمضان صبحي.

أخبار متعلقة:
بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب) رومينيجيه يعلق على إمكانية تفعيل بايرن بند إعادة شراء هداف بولونيا أنشيلوتي: يوجد أشخاص لا يكونوا سعداء بك.. ويجب أن نلعب بشكل مثالي للفوز التشكيل – عودة ميتروفيتش لهجوم الهلال.. وحجازي يقود ثلاثي دفاعي للاتحاد

ويغيب كل من رمضان صبحي وعلي جبر وأحمد سامي وفخري لاكاي ورمضان صبحي ومحمود مرعي وأحمد ميهوب بسبب الإصابة.

وأتت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيرماديز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فاركو في المرتبة الـ16 برصيد 10 نقاط.

بيراميدز فاركو الدوري المصري علي جبر فخري لاكاي
نرشح لكم
بعد احتلال الصدارة.. كامل أبو علي يهنئ لاعبي المصري ويرصد مكافأة خاصة الصدارة بورسعيدية بأقدام تونسية.. المصري يغرق سموحة بهدفين دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح في الجول يكشف أسماء مساعدي دارونكو لإدارة قمة الكأس انتهت الدوري - المصري (2)-(0) سموحة.. نهاية المباراة تشكيل المصري – غياب باهر المحمدي.. وصلاح محسن أساسي لأول مرة ضد سموحة بـ10 لاعبين وتألق محمد مجدي.. طلائع الجيش يهدر فوزا بالتعادل مع الداخلية انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) الداخلية
أخر الأخبار
أحمد حجازي: لعبنا بشكل أفضل بعد الطرد.. ونستطيع العودة في مباراة الإياب 5 دقيقة | المحترفون
بعد احتلال الصدارة.. كامل أبو علي يهنئ لاعبي المصري ويرصد مكافأة خاصة 22 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا - للمباراة الثانية تواليا.. الهلال ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي 45 دقيقة | آسيا
#السهرة_الرياضية – وثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية قريبا على نتفليكس 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - بايرن (2)-(0) لاتسيو.. جووووول رائع 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - سوسيداد (0)-(1) باريس سان جيرمان.. جوووووول راائع 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – محاولات لتجهيز أبو علي.. وموقف كريم وليد من لقاء القمة ساعة | الكرة المصرية
الصدارة بورسعيدية بأقدام تونسية.. المصري يغرق سموحة بهدفين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي