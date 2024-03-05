بـ10 لاعبين وتألق محمد مجدي.. طلائع الجيش يهدر فوزا بالتعادل مع الداخلية

تعادل طلائع الجيش مع منافسه الداخلية بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ولعب طلائع الجيش منذ الدقيقة 54 بـ10 لاعبين بعد حصول يسري وحيد على البطاقة الصفراء الثانية والطرد، إذ تلقى البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 16.

ولم يهيمن فريق على آخر في المباريات السابقة بينهما، ففي أخر 3 لقاءات فاز كل فريق مرة وحدثت نتيجة التعادل مرة واحدة.

ولم يتمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات، فنتهوا جميعا بالتعادل ضد كل من الاتحاد السكندري وفاركو والآن الداخلية.

وعلى الجانب الآخر لم يفز الداخلية في أخر 5 مباريات، إذ تعادل 3 مرات ضد سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش، وخسر من الزمالك وإنبي.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 20 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتقى الداخلية للنقطة التاسعة في المركز الـ17.

تسديدة خطيرة

ألان كايمبادي لاعب الداخلية سدد كرة خطيرة في الدقيقة 4 وتصدى لها محمد شعبان ببراعة حارس طلائع الجيش.

إهدار والمرمى خالي

أهدر جودوين شيكا لاعب طلائع الجيش أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 26 بعدما أضاع كرة والمرمى خالي.

تألق كبير

تألق محمد مجدي حارس الداخلية بصورة كبيرة وليس من الآن بل من مباراة الزمالك الماضية، ففي الدقيقة 93 أنقذ فريقه من هدف محقق بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف بعدما لم يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر.