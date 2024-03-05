ومن غيره؟ فودين يتوج بجائزة لاعب شهر فبراير في سيتي

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 13:52

كتب : FilGoal

فيل فودين

كما كان متوقعا.. توج فيل فودين بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر فبراير.

وحصل فودين على أكثر من ثلثي الأصوات متقدما على زميليه إرلينج هالاند وجون ستونز.

فودين لعب 6 مباريات خلال شهر فبراير، سجل 5 أهداف وصنع هدفا.

أخبار متعلقة:
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي بيتكوفيتش: سأبدأ مع منتخب الجزائر من الصفر.. وهذه هي أهدافي بن رمضان يتحدث عن إمكانية انتقاله للأهلي

تألق فيل جعله ينال إشادة مدربه بيب جوارديولا الذي قال عنه: "فودين كان دائما لاعبا موهوبا ولكنه الآن أكثر نضجا وبات يفهم اللعبة بشكل أكبر خاصة الأمور الدفاعية".

وأضاف "يمكنه اللعب في الوسط واليمين والتوغل في العمق واليسار، أمام مانشستر يونايتد سجل من اليسار ومن العمق فماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها، إنه أمر لا يصدق".

الفائزون بالجائزة هذا الموسم هم:

أغسطس - رودريجو

سبتمبر - جوليان ألفاريز

أكتوبر - إرلينج هالاند

نوفمبر - جوليان ألفاريز

ديسمبر – فيل فودين

يناير - كيفن دي بروين

فبراير – فيل فودين

مانشستر سيتي فيل فودين
نرشح لكم
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب خبر في الجول - "أقوى حكم في العالم" يدير قمة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك حفلة أهداف وأرقام تاريخية.. أرسنال يواصل عروضه الرائعة باكتساح شيفيلد بسداسية انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0)-(6) أرسنال تشكيل أرسنال - لا تغير فريقا فائزا.. أرتيتا بنفس المجموعة للمباراة الثانية تواليا تقرير: اتهامات من بعض لاعبي مانشستر يونايتد لـ تين هاج أنه السبب في تراجع مستواهم تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله برونو: الخطة كانت الفوز على مانشستر سيتي ولكن
أخر الأخبار
رابطة الأندية توقع 3 عقوبات على مودرن فيوتشر 9 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب طويل.. العويس يطيح بـ بونو من حراسة مرمى الهلال 42 دقيقة | آسيا
ومن غيره؟ فودين يتوج بجائزة لاعب شهر فبراير في سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي ساعة | الكرة الأوروبية
بن رمضان يتحدث عن إمكانية انتقاله للأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن موعد انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
قائد منتخب فلسطين: ياسر حمد إضافة للزمالك.. وهذا السبب حرمنا من وسام أبو علي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 3 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي