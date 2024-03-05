ومن غيره؟ فودين يتوج بجائزة لاعب شهر فبراير في سيتي

كما كان متوقعا.. توج فيل فودين بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر فبراير.

وحصل فودين على أكثر من ثلثي الأصوات متقدما على زميليه إرلينج هالاند وجون ستونز.

فودين لعب 6 مباريات خلال شهر فبراير، سجل 5 أهداف وصنع هدفا.

تألق فيل جعله ينال إشادة مدربه بيب جوارديولا الذي قال عنه: "فودين كان دائما لاعبا موهوبا ولكنه الآن أكثر نضجا وبات يفهم اللعبة بشكل أكبر خاصة الأمور الدفاعية".

وأضاف "يمكنه اللعب في الوسط واليمين والتوغل في العمق واليسار، أمام مانشستر يونايتد سجل من اليسار ومن العمق فماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها، إنه أمر لا يصدق".

الفائزون بالجائزة هذا الموسم هم:

أغسطس - رودريجو

سبتمبر - جوليان ألفاريز

أكتوبر - إرلينج هالاند

نوفمبر - جوليان ألفاريز

ديسمبر – فيل فودين

يناير - كيفن دي بروين

video:1

فبراير – فيل فودين