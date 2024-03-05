قائد منتخب فلسطين: ياسر حمد إضافة للزمالك.. وهذا السبب حرمنا من وسام أبو علي

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

يثق مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين في قدرة مواطنه ياسر حمد على تقديم الإضافة لنادي الزمالك.

كما كشف لاعب سيراميكا كليوباترا السابق عن محاولات منتخب بلاده لضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد للمشاركة في النسخة الماضية من كأس آسيا.

وقال البطاط عبر قناة المحور: "ياسر حمد مدافع مميز ولديه خبرة في الدوري المصري، لكنه تأثر بقلة المشاركات خلال المباريات الأخيرة، وعندما تكتمل جاهزيته سيقدم الإضافة للزمالك"

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وانضم ياسر حمد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة انتقال حر.

وشارك حمد في مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي التي حسمها الأبيض بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامس من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخرج حمد من حسابات جوزيه جوميز مدرب الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

للاطلاع على قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي من هنا.

في المقابل انضم وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من سيروس السويدي.

ومثل أبو علي منتخب الدنمارك في الفئات العمرية لكنه يملك فرصة المشاركة مع منتخب فلسطين، إذ يحمل الجنسية الفلسطينية.

وسجل وسام أبو علي هدفين في شباك بلدية المحلة في المباراة التي حسمها الأحمر بنتيجة 5-0 ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

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