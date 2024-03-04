قائمة الزمالك - تواجد السعيد وشيكابالا وفتوح.. واستبعاد موتيابا في نهائي الكأس

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس مصر، المقرر يوم الجمعة المقبل، في الرياض.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين

الهجوم: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - محمد شحاته - أحمد حمدي - سيد عبد الله نيمار - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى زيزو - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي - يوسف أوباما

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وشهدت القائمة غياب 5 صفقات جديدة، وهم: ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، ترافيس موتيابا، وزياد كمال.

وتواجد الخماسي في قائمة الفريق لمواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة بمجموعات الكونفدرالية قبل أن يتم إلغاء المباراة لعدم حضور الفريق الضيف.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، فيما تخطى الأهلي عقبة إنبي بثلاثية نظيفة.