قائمة الزمالك - تواجد السعيد وشيكابالا وفتوح.. واستبعاد موتيابا في نهائي الكأس

الإثنين، 04 مارس 2024 - 12:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس مصر، المقرر يوم الجمعة المقبل، في الرياض.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين

أخبار متعلقة:
عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية

الهجوم: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - محمد شحاته - أحمد حمدي - سيد عبد الله نيمار - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى زيزو - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي - يوسف أوباما

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وشهدت القائمة غياب 5 صفقات جديدة، وهم: ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، ترافيس موتيابا، وزياد كمال.

وتواجد الخماسي في قائمة الفريق لمواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة بمجموعات الكونفدرالية قبل أن يتم إلغاء المباراة لعدم حضور الفريق الضيف.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، فيما تخطى الأهلي عقبة إنبي بثلاثية نظيفة.

الأهلي الزمالك شيكابالا عبد الله السعيد نهائي الكأس
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي يكشف سبب استبعاد عبد الرحمن مجدي ومحمد حسن من مواجهة بلدية المحلة عامر حسين يرد على وليد دعبس: "مش مسجل النمرة".. ودياب لم يبلغني بتأجيل مباراة الأهلي وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية مصيلحي: لا يوجد مداخيل مالية للاتحاد.. والإسكندرية تنام سعيدة بعد الفوز هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا خبر في الجول - عودة شيلونجو تحت الاختبار في الإسماعيلي.. وبنيني جديد
أخر الأخبار
تبديل الارتجاج ووقت حارس المرمى.. تعديلات جديدة في قانون كرة القدم 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - تواجد السعيد وشيكابالا وفتوح.. واستبعاد موتيابا في نهائي الكأس ساعة | الدوري المصري
تشافي: بيدري ودي يونج سيغيبان لعدة مباريات.. وافتقدنا للإيمان ضد بلباو ساعة | الدوري الإسباني
مدرب الإسماعيلي يكشف سبب استبعاد عبد الرحمن مجدي ومحمد حسن من مواجهة بلدية المحلة 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الإثنين 4 مارس 2024 - رونالدو في أبطال آسيا.. وأرسنال ضد شيفيلد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عامر حسين يرد على وليد دعبس: "مش مسجل النمرة".. ودياب لم يبلغني بتأجيل مباراة الأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 12 ساعة | الدوري المصري
رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي