كاف يكشف موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأوضح كاف في بيان أن مراسم القرعة ستقام يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.

سيتم إجراء القرعة في القاهرة.

ستبدأ مراسم القرعة بكأس الكونفدرالية بدءاً من الساعة الثانية ظهرا.

ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصرا.

وانتهت مرحلة المجموعات بالبطولتين قبل أيام وتعرف الجميع على الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.

دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بيترو أتلتيكو (أنجولا)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، سيمبا (تنزانيا)، الترجي (تونس)، يانج أفريكانز (تنزانيا).

كأس الكونفيدرالية:

الزمالك (مصر)، مودرن فيوتشر (مصر)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، دريمز (غانا)، نهضة بركان (المغرب)، أبو سليم (ليبيا)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، ستاد مالي (مالي).

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