بيتكوفيتش: سأبدأ مع منتخب الجزائر من الصفر.. وهذه هي أهدافي

أوضح البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الجديد أن فلسفته مع الخضر ستعتمد على الانطلاق من الصفر.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين بيتكوفيتش في منصب المدير الفني لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

وقدم الاتحاد الجزائري المدرب البالغ من العمر 60 عاما لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

كل ما يلي على لسان بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي نقلته جريدة الشروق الجزائرية:

"اتّصالاتي مع وليد صادي رئيس اتحاد الكرة الجزائري، كانت منذ نحو أسبوعَين. وبعد التشاور معه أقنعني بِعرضه، وتحمست للتحدي الجديد".

"فلسفتي مع المنتخب الجزائري سترتكز على الإنطلاق من الصفر".

"هدفي واضح هو التأهل لمونديال 2026 والذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا 2025".

"يجب طي صفحة الماضي، ولا أنكر أن المدرب السابق جمال بلماضي حقق نتائج طيبة".

"الضغوط والتحديات جزءان من رياضة كرة القدم. لست متخوفا من الضغوط، ومستعد لرفع التحديات في تجربتي الجديدة مع مُحاربي الصّحراء".

"لست مُتخوفا أيضا من تجربتي الأولى في إفريقيا، لِأن عمل المدرب في أي بيئة كانت يتضمن مواجهة التحدي والمجهول".

"أتقن اللغة الفرنسية ولا يوجد مشكلة في التواصل مع اللاعبين، كما أن زملائي في الجهاز الفني يُجيدون هذه اللّغة وغيرها".

"سأحاول – إن أمكن – تعلم اللّغة العربية، للتواصل مع اللاعبين المحليين الذين يُجيدونها".

"أعتقد أن اللاعبين الجزائريين عانوا ضغطا رهيبا خلال البطولة الإفريقية 2024 بِكوت ديفوار، ويجب تبديده في أوّل خطوة لي معهم".

"أملك فكرة عامّة عن لاعبي منتخب الجزائر لكن ليست دقيقة، كما تابعت منافسات كأس أمم إفريقيا 2024".

"سأضم لاعبين جدد في المعسكر القادم، مثلما سأعتمد على القدماء. لكن لا داعي للكشف عن أسمائهم حاليا".

"لا أُركّز على أعمار اللاعبين، بِقدر ما أولي عناية فائقة للجانب البدني والمستوى الرّياضي والمعنويات المرتفعة".

"عند قدومي إلى الجزائر، لمست لِأول وهلة أجواء نادي لاتسيو الإيطالي على الصعيد الرياضي، فقد دربت النادي ما بين 2012-2014".

"سعيد ومحظوظ بتدريب منتخب كبير في إفريقيا، فالمنتخب الجزائري يمتلك مجموعة متماسكة من اللاعبين وسنعمل معا لتحقيق نتائج جيدة".

ويلعب منتخب الجزائر لأول مرة تحت قيادة بيتكوفيتش في التوقف الدولي المقبل ضد كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامين، منذ فبراير 2022 موعد انتهاء مهمته مع نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن بيتكوفيتش تولى تدريب منتخب سويسرا في الفترة ما بين 2014 و2021.

وانفصل بلماضي عن منتخب الجزائر جاء بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

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