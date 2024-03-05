الكومي: جهاز المنتخب فشل في التواصل مع محمد صلاح حتى الآن

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مستجدات انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر في معسكر مارس المقبل.

وقال الكومي عبر قناة ETC: "جهاز المنتخب بقيادة حسام وإبراهيم لم يستطع حتى الآن التواصل مع محمد صلاح ".

وأضاف "حتى الآن لم يحدث أي اجتماع بين حسام حسن ومحمد صلاح، ولا يوجد أي خلاف بين الطرفين ووزير الرياضة سيعقد جلسة بين الطرفين لتهيئة الأجواء في المنتخب".

وأتم تصريحاته "علاقة أشرف صبحي وزير الرياضة مع محمد صلاح ممتازة وهناك اتفاق من اتحاد الكرة معه للعمل على إزالة أي أزمات خاصة بالمنتخب".

واختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الذي يغيب الآن بسبب الإصابة.

فيما قرر حسام حسن استبعاد محمد النني لاعب وسط آرسنال.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي

محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي

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مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – آينتراخت فرانكفورت الألماني

حمدي فتحي – الوكرة القطري

محمد شريف – الخليج السعودي

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بعدما طلب ليفربول إعفاء اللاعب من الالتحاق بالفراعنة بسبب الإصابة. تعرف على المزيد من التفاصيل من هنا