تقرير: اتهامات من بعض لاعبي مانشستر يونايتد لـ تين هاج أنه السبب في تراجع مستواهم

لا تزال الأجواء غير مستقرة داخل مانشستر يونايتد وذلك بعد هزيمة الفريق الأحمر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز أن بعض لاعبي مانشستر يونايتد ألقوا باللوم على إريك تين هاج مدرب الفريق لتراجع مستواهم وذلك بسبب نظام التدريب القاسي الذي يفرضه في الفريق.

ويرى اللاعبين أن أسلوب تدريب تين هاج لا يرحمهم وسبب رئيسي في الإصابات العديدة التي ضربت الفريق هذا الموسم وتسببت في غياب 8 لاعبي عن دربي مانشستر.

وحتى الآن يعد مستقبل المدرب الهولندي مع مانشستر يونايتد غير معلوم، في ظل تغير إدارة كرة القدم في النادي بعد استحواذ السيد جيم راتكليف عليها.

ويأمل راتكليف في تعيين زين الدين زيدان مدربا للفريق رغم صعوبة الأمر وفقا للتقارير الصحفية، بينما هناك بعض الأخبار تشير إلى دخول النادي في مفاوضات مع جراهام بوتر مدرب تشيلسي وبرايتون السابق لتولي تدريب الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وغاب عن الفريق في المباراة كل من هاري ماجواير وماسون ماونت وليساندرو مارتينيز وأنتوني مارسيال وراسموس هويلوند ولوك شاو وتيريل مالاسيا وآرون وان بيساكا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.