تقرير: اتهامات من بعض لاعبي مانشستر يونايتد لـ تين هاج أنه السبب في تراجع مستواهم

الإثنين، 04 مارس 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

لا تزال الأجواء غير مستقرة داخل مانشستر يونايتد وذلك بعد هزيمة الفريق الأحمر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز أن بعض لاعبي مانشستر يونايتد ألقوا باللوم على إريك تين هاج مدرب الفريق لتراجع مستواهم وذلك بسبب نظام التدريب القاسي الذي يفرضه في الفريق.

ويرى اللاعبين أن أسلوب تدريب تين هاج لا يرحمهم وسبب رئيسي في الإصابات العديدة التي ضربت الفريق هذا الموسم وتسببت في غياب 8 لاعبي عن دربي مانشستر.

أخبار متعلقة:
مؤتمر توخيل: لا أعتقد أن مباراة لاتسيو ستكون الأخيرة لي مع بايرن ميونيخ برشلونة يعلن تشخيص إصابتي بيدري ودي يونج

وحتى الآن يعد مستقبل المدرب الهولندي مع مانشستر يونايتد غير معلوم، في ظل تغير إدارة كرة القدم في النادي بعد استحواذ السيد جيم راتكليف عليها.

ويأمل راتكليف في تعيين زين الدين زيدان مدربا للفريق رغم صعوبة الأمر وفقا للتقارير الصحفية، بينما هناك بعض الأخبار تشير إلى دخول النادي في مفاوضات مع جراهام بوتر مدرب تشيلسي وبرايتون السابق لتولي تدريب الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وغاب عن الفريق في المباراة كل من هاري ماجواير وماسون ماونت وليساندرو مارتينيز وأنتوني مارسيال وراسموس هويلوند ولوك شاو وتيريل مالاسيا وآرون وان بيساكا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله برونو: الخطة كانت الفوز على مانشستر سيتي ولكن جوارديولا: فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. والمنافسة على اللقب أمر لا يتعلق بنا فقط دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية انتهت دربي مانشستر - سيتي (3)-(1) يونايتد.. فوز السماوي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي مواعيد مباريات الأحد 3 مارس 2024.. مواجهة بالدوري ودربي مانشستر
أخر الأخبار
خبر في الجول – بمناسبة خروجه لأول مرة.. حفل خاص على شرف كأس مصر في السعودية 12 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موعد حسم موقف وسام أبو علي من نهائي الكأس مع الأهلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: اتهامات من بعض لاعبي مانشستر يونايتد لـ تين هاج أنه السبب في تراجع مستواهم 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - وجها لوجه.. تريزيجيه وكوكا أساسيان مع طرابزون وألانيا سبور 38 دقيقة | المحترفون
استراحة أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. نهاية الشوط الأول ساعة | آسيا
IFAB يشرح لـ في الجول القانون الجديد لـ زمن حيازة الحراس للكرة.. وأين سيطبق ساعة | الكرة الأوروبية
بعد طول انتظار.. عودة بطولة "ريد بُل كار بارك دريفت" في مصر ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر توخيل: لا أعتقد أن مباراة لاتسيو ستكون الأخيرة لي مع بايرن ميونيخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي