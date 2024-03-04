IFAB يشرح لـ في الجول القانون الجديد لـ زمن حيازة الحراس للكرة.. وأين سيطبق

الإثنين، 04 مارس 2024 - 17:47

كتب : حسام أحمد

شعار فيفا

شرح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، القانون الجديد لحيازة حراس المرمى لكرة القدم الجديد، وأي البطولات التي سيطبق فيها.

وقال ماكسيميليان مولر المتحدث الإعلامي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB” لـ FilGoal.com: "بخصوص قانون زيادة وقت حيازة الحراس للكرة فهو مجرد تجربة فقط، ولكننا لم نقر قانونا جديدا حتى الآن".

وشرح مولر القانون قائلا: "وافقنا عى زيادة زمن حيازة الكرة لدى الحراس إلى ثماني ثوانٍ، وإلا ستعود حيازة الكرة إلى الفريق المنافس".

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وأضاف "عودة حيازة الكرة للمنافس من خلال ركلة ركنية أو رمية تماس؟ سواء كان ذلك عن طريق الركلة الركنية أو رمية التماس، فهذا يعتمد على منظم المسابقة المحلية، وسيتم نشر البروتوكولات التفصيلية قريبًا".

المتحدث الرسمي أكمل"سيُسمح بتطبيق التجربة فقط في المسابقات المحلية التي تقل عن المستويين الأعلى في الدولة، والتي تطبق وتستخدم بروتوكول IFAB الرسمي".

وأتم "موعد تطبيق هذه التجربة؟ سيعتمد هذا على المسابقات المهتمة بالانضمام إلى التجربة".

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كان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" أعلن إجراء عدة تعديلات علي قانون اللعبة، وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي استضافه الاتحاد الأسكتلندي.

وشهدت التعديلات تغييرات وتوضيحات فيما يخص التغيير لحالات الارتجاج، وأخرى تخص أخطاء اللاعبين وركلات الجزاء.

وسيتم تطبيق تلك التعديلات بدء من 1 يوليو 2024، مع إمكانية استخدامها قبل أو بعد تلك الموعد المحدد حسب بدء المسابقة.

وجاءت التعديلات كالتالي:

* السماح لقائد الفريق فقط بالاقتراب من الحكم ومناقشته.

* الالتزام بفترات التهدئة للسماح للحكم بطلب الفرق العودة إلى منطقة جزائهم.

* زيادة فترة حمل حارس المرمى للكرة إلى 8 ثوان بدلا من 6، وإلا تحتسب مخالفة للفريق المنافس.

* تمديد تجربة إعلان حكم الساحة للقرار النهائي في الملعب وأسباب قراره بعد مراجعة الـVAR.

* الموافقة على إجراء تغيير إضافي خلال المباريات لحالات الارتجاج.

* إجراء تعديل في القانون الخاص بمعاملة الأخطاء الناتجة عن لعب الكرة بشكل غير متعمد داخل المنطقة والتي يتم منح ركلات جزاء بسببها بنفس طريقة الأخطاء الأخرى (يحصل اللاعب على بطاقة حمراء إذا منع هدف محقق أو ارتكب مخالفة ضد منافسه دون إمكانية لعب الكرة).

* يجب أن تلمس جزء من الكرة أو معظمها مركز علامة الجزاء، وسيتم معاقبة أي لاعب أو حارس يؤثر على تنفيذ الكرة.

* يجب على الحكم اتخاذ إجراء ضد أي شخص إضافي في الملعب سواء من البدلاء أو الجهاز الفني أو لاعب مطرود عند تسجيل هدف إذا أثر ذلك الشخص على اللعب فقط، فلا عقوبة للاعب تدخل في الملعب إذا لم يؤثر على اللعب.

* يُسمح الآن للحكم المساعد الاحتياطي بمساعدة الحكم بنفس طريقة مساعدة حكام المباراة الآخرين على أرض الملعب.

* إدراج الاحتفال بالأهداف ضمن أسباب الوقت بدلاً من الضائع، لإنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع وقت كبير وهو ما يسمح به الحكم.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم
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