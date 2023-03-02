مجلس قانون فيفا يكشف لـ في الجول موقف تطبيق إيقاف الوقت في كرة القدم

الخميس، 02 مارس 2023 - 17:51

كتب : حسام أحمد

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

كشف ماكسميليان مولر مدير المركز الإعلامي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" عن تطورات تفكير الجهة الحاكمة لقوانين اللعبة بشأن إضاعة الوقت وكيفية احتساب الوقت البديل.

وقال مولر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نسعى للحد من إضاعة الوقت في المباريات، وستتم مناقشة هذا الأمر في الاجتماع المقبل لـ IFAB".

وأضاف "تطبيق نظام إيقاف الوقت "Stopped Clock System" في المباريات؟ أعضاء المجلس لم يظهروا أي دعم لهذا الخيار حتى الآن، حيث تمت مناقشته في الاجتماعات الأخيرة".

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وأوضح "نظام إيقاف الوقت مدرج أيضًا على جدول أعمال الاجتماع المقبل يوم السبت، ونتوقع أن يظل موقف الأعضاء ثابتًا يوم السبت تجاه هذه الفكرة".

وواصل "النظام المتبع في احتساب الوقت الإضافي في مباريات كأس العالم 2022 قوبل بشكل إيجابي".

واختتم "تضمنت الإجراءات المتخذة حسابًا أكثر دقة للوقت الإضافي و تطبيقًا لقوانين اللعبة بشكل أكثر تناسقًا".

وشهد كأس العالم 2022 في قطر احتساب الوقت بدل الضائع بعدد دقائق أكبر من المعتاد، وصلت إلى 14 دقيقة عن الشوط الواحد.

ويعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" الجهة المسؤولة عن تشريع وتعديل قوانين كرة القدم.

فيفا IFAB الاتحاد الدولي إيقاف الوقت
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