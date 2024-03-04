بعد طول انتظار.. عودة بطولة "ريد بُل كار بارك دريفت" في مصر

بطولة ريد بُل "كار بارك دريفت" تعود من جديد بعد طول انتظار، يوم 9 مارس في مركز المنارة للمؤتمرات والفائز سيمثل مصر في النهائي بعمان.

بطولة "ريد بُل كار بارك دريفت" تعود العام الحالي بعد طول انتظار، عشاق الأجواء الحماسية ومحبي الدريفت على موعد لمشاهدة وتشجيع أفضل السائقين وهم يتنافسوا على اللقب في المنافسات المحلية.

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والبطل الفائز باللقب سيتأهل ويمثل مصر في نهائي ريد بُل كار بارك دريفت في عُمان خلال شهر ديسمبر المقبل.

البطولة تمنح الفرصة لأكثر من 30 سائق لإثبات مهاراتهم من خلال عروض مميزة على مدار يوم كامل من المنافسات الاستثنائية والمسارات المليئة بالتحديات في أهم حدث رياضي تنظمه "ريد بُل" وينتظره عشاق السباقات بشكل سنوي.

البطولة ستقام يوم السبت 9 مارس في مركز المنارة للمؤتمرات Sports Expo.

وتقام المنافسات من الساعة 4 وحتى 9 مساء، وإذا كنت من عشاق السباقات لا تفوق الحدث.