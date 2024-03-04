استعدادا لمواجهة الأهلي.. وصول بعثة الزمالك إلى الرياض

الإثنين، 04 مارس 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

الزمالك

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 بالرياض على ملعب الأول بارك.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

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وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وشهدت القائمة غياب 6 صفقات جديدة، وهم: ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، ترافيس موتيابا، وزياد كمال، وسيف جعفر، بالإضافة إلى إبراهيما نداي بسبب الإصابة.

وتواجد الخماسي في قائمة الفريق لمواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة بمجموعات الكونفدرالية قبل أن يتم إلغاء المباراة لعدم حضور الفريق الضيف.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، فيما تخطى الأهلي عقبة إنبي بثلاثية نظيفة.

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