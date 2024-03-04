4 محترفين في قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا

الإثنين، 04 مارس 2024 - 13:58

كتب : محمد مصطفى

بلال مظهر أثناء تسجيل هدف منتخب مصر الأولمبي ضد روسيا

أعلن روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، ضم 4 لاعبين محترفين، خلال التوقف المقبل مع نهاية مارس.

ويخوض المنتخب الأوليمبي بطولة غرب آسيا الودية تحت 23 سنة، في نسختها الخامسة، والتي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض أوليمبياد باريس 2024، حيث من المقرر أن تقام القرعة 20 مارس في العاصمة الفرنسية باريس.

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واستدعى ميكالي: إياد العسقلانى لاعب روستوف الروسى، وعمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي، ومصطفى أشرف مصطفى أشرف لاعب نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق، حيث يلتقي المنتخب الأوليمبي المصري أمام نظيره الإماراتي، ويلتقي الفائز أمام الفائز من مواجهة أستراليا والعراق في الطريق للمباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، تقام مباراتي السعودية أمام الأردن، وكوريا الجنوبية أمام تايلاند.

وتلعب الفرق الخاسرة في مباريات ترتيبية لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية اعتبارا من يوم 14 مارس على أن يغادر القاهرة يوم 18 مارس.

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