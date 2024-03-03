مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية

الأحد، 03 مارس 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - أحمد سيد زيزو

ينتظر كل من الزمالك ومودرن فيوتشر قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية لتحديد منافسيهما في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك ومودرن فيوتشر قد تأهلا إلى دور ربع النهائي.

الزمالك تأهل كمتصدر لمجموعته لينتظر صاحب المركز الثاني في إحدى المجموعات الأخرى

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بينما احتل مودرن فيوتشر المركز الثاني لينتظر مواجهة أحد المتصدرين.

ذلك الترتيب يعني احتمالية وجود مباراة مصرية بين الفريقين في دور ربع النهائي.

ويكشف لكم FilGoal.com جميع الفرق التي حسمت تأهلها لدور ربع النهائي من البطولة.

لمفاجأة الأكبر في دور المجموعات حتى الآن جاء بخروج الإفريقي التونسي المبكر وتأهل دريمز الغاني على حسابه.

الإفريقي كان قد حقق الفوز في 3 مباريات من أول 4 بالمجموعات وكان بحاجة لتجنب الهزيمة في آخر مباراتين لحسم تأهله ولكنه خسر في واحدة وتعادل بالأخرى ليخرج من البطولة.

المجموعة الأولى

1- اتحاد الجزائر.

2- مودرن فيوتشر.

المجموعة الثانية

1- الزمالك.

2- أبو سليم.

المجموعة الثالثة

1- دريمز.

2- ريفيرز يونايتد.

المجموعة الرابعة.

1- نهضة بركان.

2- الملعب المالي.

الزمالك سيواجه أحد فرق مودرن فيوتشر أو الملعب المالي أو ريفيرز يونايتد.

وسيلعب مودرن فيوتشر ضد أحد فرق الزمالك أو نهضة بركان أو دريمز.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية مودرن فيوتشر
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