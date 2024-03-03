تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله

الأحد، 03 مارس 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وتقدمنا في النتيجة ولعبنا وفقا للخطة وحظينا بلحظات جيدة لتسجيل الثاني".

وأضاف "دافعنا جيدا للغاية ولكن بعد ذلك كان هناك لحظتين حاسمتين، في الأولى بدلا من تسجيل الثاني تلقينا هدف التعادل، ثم أتى هدفهم الثاني ليغير شكل المباراة".

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وأكمل "نحن نشعر بالإحباط ولكن يجب أن نتقبل ما حدث. رغم ذلك أعتقد أننا كنا نملك فرصة الخروج بنقطة التعادل، وحتى بالفوز".

وعن دور برونو فيرنانديز في الملعب قال: "إنه يملك دورا حرا لسحب اللاعبين والحصول على مساحات الركض من خلفهم. برونو لاعب ذكي للغاية وكان يجد لحظاته أيضا ومن هنا خلقنا فرصة الهدف الأول".

وعن تحسن الفريق في العام الجديد قال: "قدمنا أداء سيئا واحدا أمام فولام في الأسبوع الماضي، ولكن في هذا العام أعتقد أننا كنا نتقدم طوال الوقت. يجب أن نحظى ببعض النقاط ويجب أن نفوز بمباريات مثل مباريات سيتي".

واختتم "لا تزال هناك عدة مباريات لنلعبها وأي فريق يمكنه الفوز على الآخر، ولذلك الأشياء يمكنها أن تتحول سريعا. يجب أن نفوز بالمباريات، فحتى المركز الخامس يمكنه أن يصبح مؤهلا لدوري الأبطال، ولذلك أقول إننا يجب أن نقاتل لأجله".

وتقدم ماركوس راشفورد للشياطين الحمر، بينما سجل ثلاثية سيتي فيل فودين "هدفين" وإرلينج هالاند.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.

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