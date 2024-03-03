تشكيل برشلونة - كريستنسن وسط ملعب.. ورافينيا أساسي ضد بلباو

الأحد، 03 مارس 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

أعلن تشافي هيرنانيدز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أتليتك بلباو.

ويلتقي برشلونة مع بلباو بعد قليل في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

ويشهد تشكيل برشلونة استمرار تواجد أندريس كريستنسن كوسط ملعب مع الاستعانة بباو كوبارسي المدافع الشاب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جواو كانسيلو.

الوسط: فرينكي دي يونج – أندريس كريستنسن – إلكاي جوندوجان.

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – بيدري.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقط وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يحتل بلباو المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

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