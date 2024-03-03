برونو: الخطة كانت الفوز على مانشستر سيتي ولكن

الأحد، 03 مارس 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

أبدى برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد انزعاجه من الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دربي الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "نشعر بالإحباط لأننا أردنا الفوز".

وأضاف "أظهرنا شخصية كبيرة ولكن هذا لم يكن كافيا للفوز بالمباراة".

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وأوضح "بالتأكيد نعرف أننا بحاجة للتركيز تكتيكيا أمام مانشيتر سيتي، ولكنه في النهاية فاز بلمحات فردية حين أتت فرص التسجيل".

وتابع "الخطة كانت تهدف للفوز على سيتي وكنا نعلم أنه يمكنه إجبارنا على التراجع، وأنه سيحتفظ بالكرة لفترات طويلة".

وواصل برونو "كان يجب أن نتحلى بالصبر ولكن حين تمنحهم الكثير من المساحات يمكن للاعبيهم أن يسببوا لك الضرر".

واختتم "في الشوط الثاني كان لدينا سيطرة أكبر على المباراة ومن الغريب أن هذا هو الوقت الذي سجلوا فيه".

وتقدم ماركوس راشفورد للشياطين الحمر، بينما سجل ثلاثية سيتي فيل فودين "هدفين" وإرلينج هالاند.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.

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