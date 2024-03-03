مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية

أصبح دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية على وشك الانتهاء مع تبقي مباراتين فقط على النهاية سيقامان بعد قليل.

وعلى الرغم من وجود مباراتين مبقيتين إلا أن حسابات التأهل قد تم حسمها بشكل رسمي.

ويكشف لكم FilGoal.com جميع الفرق التي حسمت تأهلها لدور ربع النهائي من البطولة.

المفاجأة الأكبر في دور المجموعات حتى الآن جاء بخروج الإفريقي التونسي المبكر وتأهل دريمز الغاني على حسابه.

الإفريقي كان قد حقق الفوز في 3 مباريات من أول 4 بالمجموعات وكان بحاجة لتجنب الهزيمة في آخر مباراتين لحسم تأهله ولكنه خسر في واحدة وتعادل بالأخرى ليخرج من البطولة.

المجموعة الأولى

1- اتحاد الجزائر.

2- مودرن فيوتشر.

المجموعة الثانية

1- الزمالك.

2- أبو سليم.

المجموعة الثالثة

1- ريفيرز يونايتد.

2- دريمز.

المجموعة الرابعة.

الترتيب في تلك المجموعة لم يحسم بعد ولكن تأهل كل من نهضة بركان والملعب المالي.

بتواجد الزمالك في صدارة مجموعته وتواجد مودرن فيوتشر في المركز الثاني يكون هناك احتمال لحدوث مواجهة مصرية بينهما بدور ربع النهائي.