جوارديولا: فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. والمنافسة على اللقب أمر لا يتعلق بنا فقط

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بما قدمه فريقه في دربي مانشستر والفوز على يونايتد في الدوري الإنجليزي، مشددا على أن المنافسة مع ليفربول وأرسنال قوية على لقب الدوري.

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "الفشل في الفوز لن يكون أمرا جيدا لكننا استطعنا العودة في النتيجة وهو أمر جيد حقا".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد جدا ولكن بعد 7 دقائق والكرة الطويلة الأولى لم نكن في الموقف الصحيح، كنا أكثر قلقا قليلا في الشوط الأول في الناحية الهجومية ولكن كانت مباراة جيدة حقا".

وشرح "مانشستر يونايتد فريق تم تكوينه من أجل اللعب على التحولات ويمكنهم قتلك فيها، لهذا السبب عليك ألا تخسر ذلك وإذا هاجمنا في وضع غير جيد فيمكنهم إجراء انتقالات جيدة وتسجيل الهدف الثاني لتصبح الأمور أكثر صعوبة عليك".

وأشاد بنجم المباراة فيل فودين قائلا: "فودين كان دائما لاعبا موهوبا ولكنه الآن أكثر نضجنا ويفهم اللعبة بكشل أكبر خاصة الأمور الدفاعية، يمكنه اللعب في الوسط واليمين والتوغل في العمق واليسار، اليوم سجل من اليسار ومن العمق فماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها، إنه أمر لا يصدق".

وعن المنافسة على اللقب قال: "الأمر لا يتعلق بنا ولا يمكننا التحكم فيما يفعله ليفربول أو أرسنال أو أستون فيلا، الأمر يتعلق بنا ونحن نفعل يتعين علينا القيام به للفوز اليوم".

وأتم تصريحاته "لدينا اليوم نقاط أكثر في هذه المرحلة مقارنة بالموسم الماضي، الفارق فقط هو أن ليفربول لديه عدد نقاط أكثر من الموسم الماضي عندما يتصرف الخصم بهذه الطريقة".

قاد فيل فودين فريقه مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في دربي مدينة مانشستر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والذي جمعهما ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وتألق فيل فودين وسجل هدفين من ثلاثية فريقه، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.