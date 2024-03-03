بخماسية تاريخية.. مودرن فيوتشر يفوز على الهلال ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

حقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السلام بالجولة السادسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل خماسية مودرن فيوتشر في المباراة كل من علي زعزع ومحمد صادق وجوزيف نجويم وأحمد عاطف الذي أحرز ثنائية.

الفوز هو الأكبر للفرق المصرية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري السابق فريق الهلال في التوقيت الحالي.

بالفوز تأهل مودرن فيوتشر لدور ربع النهائي بالمركز الثاني في المجموعة خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي فاز على سوبر سبورت وحسم الصدارة.

تأهل مودرن فيوتشر لربع النهائي هو الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد أن خرج من دور المجموعات في الموسم الماضي.

وأصبح مودرن فيوتشر من الفرق التي من المحتمل أن تواجه الزمالك في الدور القادم.

تقدم زعزع لمودرن فيوتشر بالهدف الأول عن طريق علي زعزع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل محمد صادق الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع.

وفي الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة الـ 55 سجل أحمد عاطف الهدف الثالث بمتابعة لرأسية علي زعزع التي ارتدت من العارضة.

وأضاف جوزيف نجويم الهدف الرابع في الدقيقة الـ 69 بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس بعد تمريرة من صادق.

وأنهى عاطف خماسية مودرن فيوتشر بانفراد بالمرمى في الدقيقة الـ 88.

وأنهى الهلال الليبي دور المجموعات في المركز الثالث ليخرج من البطولة.