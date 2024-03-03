دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية

الأحد، 03 مارس 2024 - 19:31

كتب : عمرو عبد المنعم

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

قاد فيل فودين فريقه مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في دربي مدينة مانشستر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والذي جمعهما ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وتألق فيل فودين وسجل هدفين من ثلاثية فريقه، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.

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سجل ثلاثية مانشستر سيتي فودين هدفين وهدف بقدم إيرلينج هالاند، بينما جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد.

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من مانشستر سيتي في محاولة لإحراز هدف مبكر وسط دفاع متماسك من مانشستر يونايتد.

وفاجأ مانشستر يونايتد مضيفه سيتي بهدف صاروخي في الدقيقة 8 تقدم به عن طريق راشفورد.

وجاء الهدف بعد تمريرة طويلة من أونانا وصلت إلى برونو فيرنانديز الذي مهدها إلى راشفورد ليطلع قذيفة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع إيدرسون التصدي لها.

عقب الهدف اندفع سيتي للهجوم بقوة في محاولة للتعادل ووصلت الكرة إلى فيل فودين داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة بالقدم اليمنى لكن أونانا تألق وأبعدها إلى ركنية.

وشكلت مرتدات مانشستر يونايتد خطورة على مرمى سيتي وانفرد راشفورد من منتصف الملعب قبل أن يتعثر في الكرة ويقطعها منه روبن دياز.

ومرر كيفين دي بروين كرة وضعت فيل فودين في مواجهة المرمى لكنه أهدرها بغرابة وتصدى له أونانا.

ومرة جديدة وصلت الكرة إلى راشفورد بعد عرضية من ناحية اليسار أمام المرمى لكنه سدد الهواء بدلا من الكرة مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي وهذه المرة سدد رودي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتألق أونانا وأبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر هالاند أخطر فرصة بعد عرضية من دي بروين وتمريرة بالرأس من فودين وضعت المهاجم النرويجي أمام الشباك الخالية لكنه سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني استمرت محاولات مانشستر سيتي لإحراز التعادل الذي جاء في الدقيقة 56 بقدم فيل فودين.

وجاء الهدف بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يمين أونانا الذي لم يستطع التصدي لها.

وسيطر مانشستر سيتي على اللعب بعد هدف التعادل وواصل محاولاته لإحراز الهدف الثاني.

وبالفعل كما سجل الأول نجح فودين في تسجيل هدف فوز مانشستر سيتي في الدقيقة 80 بعد اختراق داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة البديل ألفاريز، ليضع الكرة في شباك أونانا بتسديدة أرضية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي استغل رودري خطأ دفاع مانسشتر يونايتد في تمريرة الكرة ليخطفها ويمررها إلى هالاند الذي وضعها في الشباك مسجلا هدف السماوي الثالث.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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