خبر في الجول - "أقوى حكم في العالم" يدير قمة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 00:40

كتب : بسام أبو بكر

أندرسون دارونكو

وأخيرا تم الكشف عن حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وعلم FilGoal.com أن الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو هو من سيدير قمة نهائي الكأس.

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

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ويستطيع دارونكو الركض مسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط، ولكنه لا يكتسب احترامه في الملعب من بنيته العضلية الهائلة على حد قوله.

الحكم البالغ من العمر 43 عاما يملك الرخصة الدولية للتحكيم منذ عام 2014.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك في تمام الثامنة من مساء الجمعة.

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.

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