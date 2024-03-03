انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (5)-(0) الهلال الليبي

الأحد، 03 مارس 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

احتفال فريق مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الجولة السادسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
وفاة منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق تصوير سينمائي ومخرج عالمي.. في الجول يكشف خطة تغطية نهائي كأس مصر في السعودية تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد

نهاية المباراة

ق88. جووووول الخاامس لمودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بانفراد بالمرمى.

ق69. جوووووول الرااابع لفيوتشر عن طريق جوناثان نجويم بتسديدة في الزاويرة الضيفة للحارس بعد تمريرة من محمد صادق.

ق55. جوووووول ثااااالث لمودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بمتابعة لرأسية علي زعزع التي ارتدت من العارضة.

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول الثاني لمودرن فيوتشر عن طريق محمد صادق بعد مجهود فردي رائع.

ق43. تسديدة من دوزيف نجويم في الشباك الخارجية.

ق22. جوووووول أول لمودرن فيوتشر عن طريق علي زعزع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة بعد قليل

مودرن فيوتشر الهلال الليبي كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية بخماسية تاريخية.. مودرن فيوتشر يفوز على الهلال ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية تذكرتي تكشف موقف تذاكر مواجهة الزمالك وسوار بعد الإلغاء كاف يخطر الزمالك بإلغاء مواجهة سوار.. وموقف نقاط المباراة فيما بعد لن تقام المباراة اليوم.. بيان نادي سوار عن مواجهة الزمالك وطلبه من كاف خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع كاف وينتظر الرد النهائي قبل التحرك لملعب مواجهة سوار
أخر الأخبار
وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 33 دقيقة | الدوري المصري
رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية 40 دقيقة | الدوري المصري
فشل في الاقتراب من الصدارة.. برشلونة يتعادل مع بلباو ساعة | الدوري الإسباني
علاء نبيل: لا يوجد إشراف على المنتخبات في اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي: لا يوجد مداخيل مالية للاتحاد.. والإسكندرية تنام سعيدة بعد الفوز ساعة | الدوري المصري
هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف ساعة | الدوري المصري
عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
مواجهة مصرية ممكنة.. المنافسون المحتملون للزمالك وفيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي