انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (5)-(0) الهلال الليبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الجولة السادسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق88. جووووول الخاامس لمودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بانفراد بالمرمى.

ق69. جوووووول الرااابع لفيوتشر عن طريق جوناثان نجويم بتسديدة في الزاويرة الضيفة للحارس بعد تمريرة من محمد صادق.

ق55. جوووووول ثااااالث لمودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بمتابعة لرأسية علي زعزع التي ارتدت من العارضة.

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول الثاني لمودرن فيوتشر عن طريق محمد صادق بعد مجهود فردي رائع.

ق43. تسديدة من دوزيف نجويم في الشباك الخارجية.

ق22. جوووووول أول لمودرن فيوتشر عن طريق علي زعزع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة بعد قليل