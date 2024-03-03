كاف يخطر الزمالك بإلغاء مواجهة سوار.. وموقف نقاط المباراة فيما بعد

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإلغاء مواجهة اليوم أمام سوار الغيني في بطولة الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك فريق سوار الغيني في تمام التاسعة من مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكشف نادي سوار الغيني عبر حسابه الرسمي عودته إلى غينيا من مالي بعد تعذر سفره إلى القاهرة.

وطلب الزمالك من كاف تحديد مصير المواجهة سواء بالإلغاء وعدم الحاجة للذهاب إلى الملعب، أو ضرورة تحرك الفريق الأبيض إلى الملعب على أن يتم إلغاء المباراة لصالح الزمالك بعد ذلك وفقا للائحة.

وأسفر اجتماع مسؤولي كاف عن إلغاء مواجهة اليوم، على أن يتم تحديد مصير نقاط المباراة النهائي خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف كاف في إخطاره لنادي الزمالك عن مصير نقاط المباراة سواء باحتسابها للأبيض أو تأجيل المباراة.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل إذ حسم الزمالك بطاقة تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية في صدارة المجموعة بينما يتذيل سوار الترتيب بغض النظر عن النتيجة بين الفريقين.

وكان من المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار اليوم الأحد في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.

ورفض الزمالك فكرة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الاستعداد للسفر إلى السعودية صباح الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي في تمام الثامنة من مساء الجمعة المقبل.