لن تقام المباراة اليوم.. بيان نادي سوار عن مواجهة الزمالك وطلبه من كاف

كشف نادي سوار في بيان رسمي عودة بعثة الفريق من مالي إلى غينيا بعد تعذر السفر إلى مصر.

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك فريق سوار الغيني في تمام التاسعة من مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موقفه من المواجهة بشكل رسمي حتى الآن سواء بالإلغاء أو التأجيل.

وأوضح نادي سوار في بيان رسمي: "نود أن نعلمكم بالموقف المتعلق بمباراة الزمالك والمقرر لها اليوم الأحد، وبالرغم من جهودنا ولكن أثرت صعوبات السفر غير المتوقعة على قدرة فريقنا في الوصول للقاهرة بالوقت المناسب".

وكشف نادي سوار "بعد مناقشات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإننا ندرس بشكل فعال خيارات تأجيل المباراة، وننتظر رد كاف".

وواصل "في هذه الأثناء يعود فريقنا إلى غينيا، ونستعد لمباراتنا المقبلة أمام ميلو إف سي في الدوري الغيني".

واختتم بيان سوار "نقدر دعمكم المستمر وتفهمكم خلال هذا الوقت العصيب وسنبقيكم على إطلاع بمجرد حصولنا على الرد من كاف، ومعا سنتغلب على هذه العقبة ونعاود التألق".

وطلب الزمالك من كاف تحديد مصير المواجهة سواء بالإلغاء وعدم الحاجة للذهاب إلى الملعب، أو ضرورة تحرك الفريق الأبيض إلى الملعب على أن يتم إلغاء المباراة لصالح الزمالك بعد ذلك وفقا للائحة.

ويجتمع مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل اتخاذ القرار النهائي قبل إبلاغ مسؤولي الزمالك وسوار سواء بالتأجيل أو إلغاء اللقاء.

ولم تصل بعثة سوار الغيني إلى القاهرة بسبب تعذر رحلة سفر الفريق.

وكان من المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار اليوم الأحد في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.

ورفض الزمالك فكرة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الاستعداد للسفر إلى السعودية صباح الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي في تمام الثامنة من مساء الجمعة المقبل.