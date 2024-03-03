خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع كاف وينتظر الرد النهائي قبل التحرك لملعب مواجهة سوار

الأحد، 03 مارس 2024 - 12:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

بات في حكم المؤكد عدم إقامة مواجهة الزمالك ضد سوار الغيني مساء اليوم الأحد.

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك فريق سوار الغيني في تمام التاسعة من مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل معرفة مصير المباراة النهائي قبل التحرك لملعب اللقاء.

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وطلب الزمالك من كاف تحديد مصير المواجهة سواء بالإلغاء وعدم الحاجة للذهاب إلى الملعب، أو ضرورة تحرك الفريق الأبيض إلى الملعب على أن يتم إلغاء المباراة لصالح الزمالك بعد ذلك وفقا للائحة.

ويجتمع مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل اتخاذ القرار النهائي قبل إبلاغ مسؤولي الزمالك.

ولم تصل بعثة سوار الغيني إلى القاهرة حتى الآن قبل ما يقارب من تسع ساعات على انطلاق المباراة.

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار اليوم الأحد في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.

ورفض الزمالك فكرة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الاستعداد للسفر إلى السعودية صباح الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي في تمام الثامنة من مساء الجمعة المقبل.

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