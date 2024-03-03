رغم عدم وصول سوار.. مصدر من كاف لـ في الجول: مواجهة الزمالك في موعدها

لا يزال موقف مواجهة الزمالك أمام سوار الغيني في ختام دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية غامضا.

وكان من المقرر إقامة المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ولم تصل بعثة سوار الغيني إلى القاهرة حتى الآن قبل ما يقارب من تسع ساعات على انطلاق المباراة.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لا يوجد جديد بشأن مواجهة الزمالك أمام سوار الغيني، والمباراة في موعدها حتى الآن".

وتابع "حال عدم وصول سوار كما هو المتوقع سيتم اعتباره منسحبا".

وعلم FilGoal.com أن كاف ينتظر موعد المباراة لإعلان حصد الزمالك نقاط اللقاء.

ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار اليوم الأحد في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.

ورفض الزمالك فكرة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الاستعداد للسفر إلى السعودية صباح الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي في تمام الثامنة من مساء الجمعة المقبل.