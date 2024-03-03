مواعيد مباريات الأحد 3 مارس 2024.. مواجهة بالدوري ودربي مانشستر

الأحد، 03 مارس 2024 - 10:04

كتب : FilGoal

هدف فيل فودين - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يشهد اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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يحل الاتحاد السكندري ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء على استاد بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويتصدر إنبي جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، بينما الاتحاد السكندري في المركز السادس بـ 20 نقطة من 12 لقاء خاضهم الفريق.

الكونفدرالية

يلعب فريق مودرن فيوتشر مباراة مصيرية مساء اليوم عندما يستضيف هلال بنغازي الليبي.

ويقام اللقاء على استاد السلام في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 9.

ويحتاج فيوتشر للتعادل فقط من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

أما الزمالك فيستضيف سوار الغيني في ختام دور المجموعات في تمام التاسعة مساء.

ولا يزال مصير المباراة غامضا بسبب عدم وصول بعثة الفريق الغيني حتى الآن.

وحسم الزمالك تأهله في الصدارة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة في الخامسة والربع مساء.

بينما يحل جيرونا ضيفا على ريال مايوركا في السابعة والنصف مساء.

وأخيرا يحل برشلونة ضيفا على أتليتك بلباو في تمام العاشرة مساء على استاد سان ماميس.

الدوري الإيطالي

تشهد الجولة 27 من المسابقة قمة جديدة عندما يستضيف نابولي فريق يوفنتوس.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت فريق ميتز في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضمن صفوف فريق نانت.

الدوري البرتغالي

يحل بنفيكا ضيفا على بورتو في قمة الدوري البرتغالي ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ويقام اللقاء في العاشرة والنصف مساء ويذاع عبر قناة SSC sport 1.

الدوري التركي

يستضيف بشكتاش فريق جالاتا سراي في قمة الدوري التركي ضمن منافسات الجولة 28.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي دربي مانشستر فيوتشر الزمالك
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