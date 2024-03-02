منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية

ينتظر الأهلي قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليتعرف على خصمه القادم في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويسعى الاهلي لرفع كأس دوري الأبطال للمرة الـ 12 في تاريخه، والرابعة في آخر 5 سنوات بعد 2020 و2021 و2023.

متصدر المجموعة الرابعة ينتظر أحد أصحاب المركز الثاني في بقية المجموعات، وهم الترجي التونسي وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي.

الترجي

خصم يعرف الأهلي ويعرفه الأحمر جيدا، فإذا أسفرت القرعة عن هذه المباراة ستكون المرة الثامنة التي تجمع الفريقين في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي مر على حساب الترجي في نصف نهائي 2001، وخرج على يده من الدور نفسه في 2010، وتوج على حسابه بنهائي 2012، واجتازه في ربع نهائي 2017، وخسر أمامه نهائي 2018، ثم أقصاه في نصف نهائي 2021 و2023.

سيمبا

خصم آخر بات مألوفا في الآونة الأخيرة بعد طول غياب، إذ تعود المواجهة الأولى ضده إلى كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985، وخسر الأهلي في تنزانيا 2-1 ثم عاد وفاز إيابا 2-0.

بعدها بـ 34 عاما، تجدد اللقاء في مجموعات دوري الأبطال لنسختي 2019 و2021، وفي المرتين فاز سيمبا في تنزانيا بنفس النتيجة 1-0، بينما فاز الأهلي في القاهرة 5-0 و1-0.

اللقاء الإقصائي الثاني في التاريخ والأخير حتى الآن جمع الأهلي وسيمبا في بطولة الدوري الإفريقي بنسختها الأولى عام 2023، وانتهت بعبور الأهلي بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل في تنزانيا 2-2 وفي القاهرة 1-1.

الأهلي كان المتأهل في المواجهتين الإقصائيتين، ولكن الحصيلة الفعلية متساوية من حيث عدد الانتصارات والهزائم، حيث فاز كل منهما 3 مرات وتعادلا مرتين في 8 مواجهات إجمالا.

مازيمبي

إذا أوقعت القرعة مازيمبي في طريق الأهلي، سيضطر الفريق للعب في لوبومباشي، تلك المدينة التي لم يسبق لفريق مصري تحقيق الفوز فيها على الفريق الكونغولي الديمقراطي بتاريخ المسابقات الإفريقية.

سبق للأهلي اللعب هناك مرتين، خسر واحدة وتعادل في الأخرى، وكذلك فعل الإسماعيلي.

الزمالك واجه مازيمبي على أرضه 4 مرات، فتعادل في واحدة وخسر 3.

بيراميدز لعب هناك مباراتين وخسرهما، والمصري وسموحة لعب كل منهما مباراة واحدة وخسرها.

12 مباراة لعبتها الأندية المصرية ضد مازيمبي في الكونغو الديمقراطية، والحصيلة 3 تعادلات و9 هزائم.