خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض

تقترب مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في ختام منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية من عدم إقامتها بصورة طبيعية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغ نادي الزمالك بطلب سوار لتأجيل المباراة 24 ساعة بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى القاهرة في الموعد المحدد.

ويأتي ذلك بسبب مشاكل إجرائية تعرض لها الفريق الغيني في مالي أثناء الهبوط للترانزيت في طريقه إلى مصر.

على الجانب الآخر أخطر الزمالك الاتحاد الإفريقي برفضه للتأجيل نظرا لارتباطه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية صباح الإثنين.

وبذلك سيكون السيناريو الأقرب هو اعتبار سوار منسحبا إن لم يستطع الوصول إلى استاد القاهرة في السادسة مساء غد الأحد.

ويطير الزمالك إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك يوم الجمعة 8 مارس.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.