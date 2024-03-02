دوري أبطال إفريقيا - لا تغيير في المراكز.. بترو أتليتكو والترجي إلى دور الـ8

فاز بترو أتليتكو على منافسه النجم الساحلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل جوناثان تورو في الدقيقة 38 وجولينيو في الدقيقة 71 ثنائية الفريق الأنجولي.

وعلى الجانب الآخر تمكن الترجي من تحقيق الفوز على منافسه الهلال السوداني في المباراة التي جمعتهما في نفس الجولة.

وأحرز ياسين مرياح هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 22 من صناعة يان ساسي.

وبفوز الترجي وبترو أتليتكو فهذا لم يغير أي شيء في ترتيب الفريقين بعد انتهاء دور المجموعات.

إذ قبل الجولة كان يتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 9 نقاط والترجي في الوصافة بـ8 نقاط.

وبعد انتهاء الجولة أصبح رصيد بترو أتليتكو 12 نقطة والترجي 11 نقطة ونفس الترتيب.

وياتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

بينما يتذيل النجم الساحلي المجموعة بـ4 نقاط.