دوري أبطال إفريقيا - في أرض الملعب.. مكافأة فورية للاعبي سيمبا بعد التأهل لدور الـ8

السبت، 02 مارس 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

رئيس سيمبا

سلم داماس ندومبارو وزير الثقافة والفنون والرياضة في تنزانيا مكافأة فورية للاعبي فريق سيمبا عقب التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

واكتسح سيمبا منافسه جالاكسي بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

واستلم كل لاعب من سيمبا المكافأة على الفور بعد انتهاء المباراة وحسب ما أعلنه النادي عبر حسابه على X أن قيمة المكافأة الإجمالية تبلغ 100 مليون شلن تنزاني.

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وبتحويل المبلغ إلى الجنيه المصري فيبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وذكر الحساب الرسمي أن المكافأة الإجمالية للتأهل إلى دور الـ8 تبلغ 500 مليون شلن تنزاني أي 6 ملايين جنيه مصري.

وكان سيمبا يحتاج للفوز بأي نتيجة ضد جالاكسي للتأهل إلى دور الـ8، إذ على الجانب الآخر كان الوداد المغربي يمني النفس في خسارة سيمبا مع فوزه من أجل التأهل.

أي فوز كان يكفي سيمبا للتأهل بصرف النظر عن نتيجة الوداد، لأنه متفوق على الفريق البيضاوي في المواجهات المباشرة (فاز 2-0 وخسر 1-0).

وفاز الوداد على أسيك بهدف دون رد ولكن لم يكن كافيا للتأهل.

ويتصدر أسيك المجموعة برصيد 11 نقطة، وتأهل سيمبا رفقته بـ9 نقاط بالتساوي مع الوداد، وأتى جالاكسي متذيلا بـ4 نقاط.

بذلك يتأهل سيمبا رفقة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني وأسيك الإيفواري وبترو أتلتيكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ليبقى مقعد أخير بين الترجي التونسي والهلال السوداني.

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