عمر جابر: سوار تحصيل حاصل ولكن الزمالك لن يتهاون

السبت، 02 مارس 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

هدف عمر جابر

أبدى عمر جابر لاعب الزمالك اعتقاده أن الفريق سيخوض مباراة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية بجدية رغم حسم التأهل لدور الثمانية وضمان صدارة المجموعة.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي: "الجهاز الفني سيدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا من قبل في لقاء الغد أمام بطل غينيا".

وأضاف "أبذل قصارى جهدي من للظهور بأفضل مستوى، كما أن الفريق يبذل قصارى جهده من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق".

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وأوضح "الزمالك يتطلع للفوز غداً لتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط، وسيعطي رسائل للمنافسين بأن الزمالك فريق قوي وقادم بقوة للمنافسة على اللقب".

وأكمل جابر "مباراة نهائي الكأس مهمة جداً، ونرغب في تحقيق اللقب، وهي عبارة عن منافسة شريفة بين الملعب وكل فريق سيبذل قصارى جهده في الملعب ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

وبعد مباراة سوار، سيلعب الأبيض نهائي كأس مصر ضد الأهلي في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس.

الزمالك الدوري المصري عمر جابر
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