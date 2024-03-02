دوري أبطال إفريقيا - عبثا حاول الوداد.. سيمبا يضرب بسداسية ويتأهل لربع النهائي

فاز الوداد المغربي على أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الفوز منتصر لهتيمي في الدقيقة 18، وخرج اضطراريا في الدقيقة 32 ليحل عبد الله حيمود بدلا منه.

وفي الدقيقة 73 تحصل أسيك على ركلة جزاء ولكن أهدرها سليمان بيرث.

وفي الدقيقة 84 طُرد بدر جدارين لاعب الوداد ببطاقة حمراء مباشرة.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى 9 نقاط ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل مع متصدر المجموعة أسيك (11 نقطة).

يأتي ذلك لأن سيمبا التنزاني أيضا وصل إلى النقطة التاسعة، بفوز ساحق على جوانينج جالاكسي البوتسواني بستة أهداف دون رد.

سجل السداسية سايدي نتيبادونكيزا في الدقيقة 7 وبا عمر جوبي في الدقيقة 14 ودينيس كيبو في الدقيقة 22، وكليتوستشاما في الدقيقة 76 وجوما كينيدي في الدقيقة 86 وفابريس نجوما في الدقيقة 89.

أي فوز كان يكفي سيمبا للتأهل بصرف النظر عن نتيجة الوداد، لأنه متفوق على الفريق البيضاوي في المواجهات المباشرة (فاز 2-0 وخسر 1-0).

بذلك يتأهل سيمبا رفقة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني وأسيك الإيفواري وبترو أتلتيكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي، ليبقى مقعد أخير بين الترجي التونسي والهلال السوداني.