"استفزوا داروين فعاقبهم".. كلوب يسخر من جماهير نوتنجهام عقب الفوز

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بصناعة لاعبه أليكسيس ماك أليستر لهدف الفوز على نوتنجهام فورست، الذي سجله داروين نونيز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ بي بي سي: "الهدف صنعه أهدأ رجل في الملعب بأكمله".

وأضاف "شاهدت الهدف على الطبيعة مرة واحدة ولكني لن أنساه أبدا".

وأوضح "لقد كان هادئا ووضع الكرة هناك. تمريرة حاسمة خارقة، وهدف هام للغاية".

وهتفت جماهير نوتنجهام ضد داروين نونيز بهتاف "نسخة أكثر رداءة من أندي كارول".

وعلق كلوب على ذلك قائلا: "ما كنت لأغني شيئا كهذا. ما كنت لأحاول استفزاز داروين لو كنت مكانهم".

وأكمل "إن أخبرتني قبل 12 يوما أننا سنفوز بكل المباريات الأربعة التي لعبناها في تلك الفترة كنت لأقول إن ذلك مستحيل في الظروف الجنونية التي لعبنا بها".

وفاز ليفربول على نوتنجهام بهدف دون رد سجله داروين في الدقيقة 99.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يواجه مانشستر يونايتد غدا.

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