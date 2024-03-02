قائمة الزمالك – ظهور زياد كمال لأول مرة وعودة شيكابالا.. وزيزو على رأس الغائبين

ظهر زياد كمال لاعب الزمالك لأول مرة في قائمة فريقه أمام سوار الغيني في الكونفدرالية الإفريقية.

زياد كمال النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وانضم زياد كمال لأول مرة لقائمة الزمالك بعد غيابه منذ انتقاله لصفوف الأبيض في يناير الماضي بسبب الإصابة.

وشهدت القائمة انضمام 7 صفقات جديدة للزمالك وهم ياسر حمد ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وزياد كمال ومهاب ياسر وترافيس موتيابا.

فيما يغيب عن الزمالك عمر جابر وناصر منسي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد وأحمد سيد زيزو.

بالإضافة إلى عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية.

كما عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقائمة الزمالك بعد غيابه أمام الداخلية في الدوري المصري لعدم الجاهزية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين

الدفاع: سيد عبد الله – حسام عبد المجيد – محمود علاء – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح

الوسط: محمد أشرف – محمد شحاتة – أحمد حمدي – محمد عاطف – زياد كمال – مهاب ياسر – ترافيس موتيابا – مصطفى شلبي – شيكابالا

الهجوم: سامسون – يوسف أوباما – سيف الجزيري

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.