مؤتمر جوميز: سنجهز اللاعبين في مباراة سوار.. وهناك منافسة قوية بين ثلاثي الهجوم

شدد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على أن مباراة فريقه ضد سوار الغيني في الكونفدرالية لن تكون سهلة.

ويلعب الزمالك ضد سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "سنحاول استغلال مباراة سوار لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا من قبل لتجهيزهم بشكل أكبر للفترة المقبلة".

وأضاف "يجب أن نحترم البطولة ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الغد أمام سوار الغيني، والأمر الإيجابي في فريق الزمالك أن هناك العديد من اللاعبين جاهزون لخوض مباراة بطل غينيا".

وأكمل "سنركز في لقاء الغد أولا قبل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، ونسعى لبذل قصارى جهدنا في المباراة".

واشار "أعلم أن هناك 3 لاعبين خارج القائمة الإفريقية، وقدمنا مباراة جيدة أمام أبو سليم الليبي بدون الثلاثي، وجميع اللاعبين بذلون قصارى جهدهم".

وواصل "هناك منافسة قوية بين ثلاثي هجوم الفريق سامسون والجزيري وناصر منسي".

وأتم تصريحاته "لم أقرر استبعاد أي لاعب من الفريق مع نهاية الموسم ولدي عمل مهم مع الفريق في الوقت الحالي".

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.