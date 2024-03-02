مؤتمر جوميز: سنجهز اللاعبين في مباراة سوار.. وهناك منافسة قوية بين ثلاثي الهجوم

السبت، 02 مارس 2024 - 21:06

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

شدد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على أن مباراة فريقه ضد سوار الغيني في الكونفدرالية لن تكون سهلة.

ويلعب الزمالك ضد سوار الغيني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "سنحاول استغلال مباراة سوار لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا من قبل لتجهيزهم بشكل أكبر للفترة المقبلة".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك مران الأهلي - بداية الاستعداد لـ الزمالك.. والشناوي يواصل التأهيل كرة يد - فوز الأهلي وانتصار مثير للزمالك في الجولة التاسعة لدوري المحترفين

وأضاف "يجب أن نحترم البطولة ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الغد أمام سوار الغيني، والأمر الإيجابي في فريق الزمالك أن هناك العديد من اللاعبين جاهزون لخوض مباراة بطل غينيا".

وأكمل "سنركز في لقاء الغد أولا قبل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، ونسعى لبذل قصارى جهدنا في المباراة".

واشار "أعلم أن هناك 3 لاعبين خارج القائمة الإفريقية، وقدمنا مباراة جيدة أمام أبو سليم الليبي بدون الثلاثي، وجميع اللاعبين بذلون قصارى جهدهم".

وواصل "هناك منافسة قوية بين ثلاثي هجوم الفريق سامسون والجزيري وناصر منسي".

وأتم تصريحاته "لم أقرر استبعاد أي لاعب من الفريق مع نهاية الموسم ولدي عمل مهم مع الفريق في الوقت الحالي".

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

الزمالك الكونفدرالية جوزيه جوميز
نرشح لكم
منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض الزمالك: تأجيل مباراة سوار مستحيل.. الفريق مرتبط بموعد سفر إلى السعودية دوري أبطال إفريقيا - لا تغيير في المراكز.. بترو أتليتكو والترجي إلى دور الـ8 الزمالك يحدد موعد السفر إلى السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - في أرض الملعب.. مكافأة فورية للاعبي سيمبا بعد التأهل لدور الـ8 عمر جابر: سوار تحصيل حاصل ولكن الزمالك لن يتهاون مصدر من كاف لـ في الجول: سوار طلب تأجيل مباراة الزمالك.. والخطوة المقبلة
أخر الأخبار
ريال مدريد: قرار تحكيمي غير مسبوق حرمنا من الفوز على فالنسيا 7 ساعة | الدوري الإسباني
انتقام غير مكتمل لـ فينيسيوس.. ريال مدريد يتعثر ضد فالنسيا في مباراة اشتعلت بعد النهاية 8 ساعة | الكرة الأوروبية
عامر حسين: لم تحدث مشاهدة بيني وبين هيثم عرابي 8 ساعة | الدوري المصري
منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية 8 ساعة | الكرة الإفريقية
إيهاب الكومي: طاقم أجنبي لتحكيم نهائي الكأس لرفع الحرج عن المصريين 8 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض 9 ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك: تأجيل مباراة سوار مستحيل.. الفريق مرتبط بموعد سفر إلى السعودية 9 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - لا تغيير في المراكز.. بترو أتليتكو والترجي إلى دور الـ8 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو