على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس

أعلن اتحاد كرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين الذي تم الاستقرار على ضمهم لمعسكر منتخب مصر في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

واختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الذي يغيب الآن بسبب الإصابة.

فيما قرر حسام حسن استبعاد محمد النني لاعب وسط آرسنال.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي

محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – آينتراخت فرانكفورت الألماني

حمدي فتحي – الوكرة القطري

محمد شريف – الخليج السعودي

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بعدما طلب ليفربول إعفاء اللاعب من الالتحاق بالفراعنة بسبب الإصابة.

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