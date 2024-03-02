بوكيتينو: هذا ردي على سباب الجماهير لي.. والفريق يقاتل للفوز

رد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي على سباب جماهير فريقه عليه ضد برينتفورد.

وتعادل تشيلسي ضد برينتفورد بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الأرجنتيني عقب المباراة للصحفيين: "لقد قيل لي هذا الأمر، لكن لم أسمع بصراحة، من الصعب علي أن أفهم ذلك".

وأضاف "لكن هذا طبيعي، كانت نتيجة المباراة 2-1 وعبروا عن إحباطهم، أنا أحد المسؤولين، أنا المدرب".

وأكمل "لقد سُئلت من قبل عما إذا كنت أشعر بالحب من الجماهير، قلت لا، أنا لست قلقا، علي قبول هذه العلاقة، تكتسب حب الجماهير من خلال الفوز بالمباريات فقط".

وتابع "سأواصل العمل وأحاول تغيير هذا الأمر، بحاجة لإدارة بعض الواقع، نحن نعمل بجد لمحاولة الفوز بالمباريات والفريق يقاتل".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لم ينجح الأمر وشعر المشجعون بخيبة أمل، فأنا بحاجة إلى احترام رأيهم، أعتقد أن العلاقة جيدة، إذا فعلوا ما فعلوه، فإن المشجعين عاطفيون".

ووجهت جماهير تشيلسي السباب للمدير الفني السابق لتوتنام وباريس سان جيرمان وأيضا لتود بويلي مالك النادي.

وهتفت تشجيعا لجوزيه مورينيو المدير الفني التاريخي للفريق سابقا، وكذلك إلى رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي الذي أجبر على بيع النادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.