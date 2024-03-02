الكونفدرالية – أحمد عاطف: فيوتشر لا يتأثر برحيل بعض نجومه.. وهدفنا التأهل لأول مرة
السبت، 02 مارس 2024 - 19:40
كتب : FilGoal
شدد أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر على أن فريقه يركز فقط للفوز على الهلال الليبي وحجز بطاقة الصعود إلى دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
أحمد عاطف
النادي : مودرن فيوتشر
ويلعب مودرن فيوتشر ضد الهلال الليبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية غدا الأحد.
وقال أحمد عاطف في المؤتمر الصحفي: "مباراة الهلال الليبي صعبة ولها حسابات مختلفة، ننظر لأبعد نقطة في البطولة والجميع لديه هدف واحد وهو الصعود الذي لم نستطيع تحقيقه مسبقا".
وأكمل "وأضاف فيوتشر لا يتأثر برحيل أي لاعب، الجميع هنا على قلب رجل واحد والفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وسوف نثبت ذلك".
وأتم تصريحاته "درسنا خصمنا بشكل جيد وسنلعب المباراة لتحقيق الفوز فقط، أنا في كامل تركيزي مع فريقي وبالتأكيد أتمنى الانضمام لمنتخب مصر".
ويحتل اتحاد الجزائر صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.