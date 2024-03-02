داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي

السبت، 02 مارس 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ليفربول

حقق ليفربول فوزا صعبا للغاية على مضيفه نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف الفوز داروين نونيز في الدقيقة 99.

الفوز هو الأول لليفربول على ملعب نوتنجهام فورست في الدوري منذ عام 1984، على مر 14 مباراة.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يواجه مانشستر يونايتد غدا.

فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

أخطر فرص نوتنجهام أتت في الدقيقة 25 بتسديدة من أنتوني إيلانجا تصدى لها الحارس كاومين كيلير.

وفي الدقيقة 27 سدد لويس دياز كرة اصطدمت بدفاع نوتنجهام، في شوط معقد انتهى بالتعادل السلبي.

حاول ليفربول مجددا عن طريق أندي روبرتسون في الدقيقة 50 ليبعد الدفاع تسديدته في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 60 خرج روبرتسون وبوبي كلارك، وحل واتارو إندو وداروين نونيز.

بينما ظهر ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول السابق مع نوتنجهام في الدقيقة 65 حين حل بدلا من تايو أوونيي.

وسدد إيلانجا مجددا في الدقيقة 66 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأتى دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول في الدقيقة 76 بدلا من هارفي إليوت.

وفي الدقيقة 84 أتى جايدين دانس بدلا من كودي جاكبو، وكوستاس تسيميكاس بدلا من كونور برادلي.

وكاد داروين أن يسجل في الدقيقة 95 ولكن تألق الحارس في الإبعاد.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 99 برأسية من نونيز بعد عرضية من أليكسيس ماك أليستر.

في الجولة ذاتها سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي شهت إصابة كيران تريبيير ظهير نيوكاسل وخروجه ليحل تينو ليفرامنتو بدلا منه في الدقيقة 52.

وسجل ثلاثية نيوكاسل ألكساندر إيزاك في الدقيقة 14، وأنتوني جوردون في الدقيقة 33، وليفرامنتو في الدقيقة 92.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وسقط برايتون على يد مضيفه فولام بثلاثية بيضاء، سجلها هاري ويلسون في الدقيقة 21 ورودريجو مونيز في الدقيقة 32 وأداما تراوري في الدقيقة 91.

النتيجة رفعت رصيد فولام إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد برايتون عند 39 نقطة في المركز التاسع.

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز داروين نونيز
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