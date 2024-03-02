بيراميدز ينهي مشاركته في دوري الأبطال بتعادل قاتل مع نواذيبو.. ويكتفي بالمركز الرابع

السبت، 02 مارس 2024 - 17:10

كتب : Filgoal Team

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد نواذيبو

أنهى بيراميدز مشاركته في دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع نواذيبو.

وتعادل بيراميدز من نواذيبو بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفس بيراميدز في المباراة فيستون ماييلي بينما سجل كل من بسام أحمد وعيسى مبارك هدفي نواذيبو.

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بالتعادل يكون كلا الفريقين قد رفعا رصيدهما لخمس نقاط، لينهي بيراميدز دور المجموعات في المركز الرابع متأخرا عن نواذيبو بالمواجهات المباشرة.

التشكيل

بدأ بيراميدز المباراة بمحمد حمدي كقلب دفاع، فيما قاد ماييلي خط الهجوم.

أحداث المباراة

أهدف مصطفى فتحي فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل.

ماييلي بدوره أهدر فرصة التسجيل بعد عمل رائع من محمد رضا "بوبو" الذي أرسل تمريرة أمام المرمى ولكن المهاجم الكونغولي سددها في الحارس.

في الشوط الثاني تقدم نواذيبو بالهدف الأول عن طريق بسام أحمد بعد أن مر من مدافع بيراميدز وسدد في الشباك بالدقيقة الـ 64.

وتعادل ماييلي لبيراميدز في الدقيقة الـ 73 مستغلا تمريرة من مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

وبعد 9 دقائق عاد نواذيبو ليتقدم من جديد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 90 تعادل ماييلي من جديد لبيراميدز برأسية.

التعادل لم ينف بيراميدز الذي أنهى المجموعة بالمركز الرابع والأخير.

بيراميدز نواذيبو
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