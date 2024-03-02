تشكيل ليفربول - جوميز وسط ملعب.. وظهور سوبوسلاي ونونيز ضد نوتينجهام

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه لخوض مباراة نوتينجهام فورست بعد قليل.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتينجهام في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد جو جوميز في وسط الملعب بسبب الإصابات، كما يلعب بجواره بوبي كلارك وأليكسيس ماك أليستر.

ويتواجد على البدلاء كل من دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز بعد عودتهما من الإصابة، بينما يستمر غياب محمد صلاح عن القائمة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كاومين كيليهير.

الدفاع: كونور برادلي – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – جو جوميز – بوبي كلارك.

الهجوم: هارفي إيليوت – كودي جاكبو – لويس دياز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل نوتينجهام المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.