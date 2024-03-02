انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(2) نواذيبو
السبت، 02 مارس 2024 - 14:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة
ق90. جوووووول التعادل لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي.
ق82. الهدف الثاني لنواذيبو عن طريق عيسى مبارك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
73. جوووول التعادل لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي مستغلا تمريرة من مصطفى فتحي.
64. هدف أول لنواذيبو عن طريق بسام أحمد بعد مرور من مدافع بيراميدز ليسدد بقوة في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق18. الأول يضيع من إبراهيم عادل بانفراد بمرمى الحارس.
بداية المباراة
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