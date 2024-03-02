انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(2) نواذيبو

السبت، 02 مارس 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف موعد وصول باريونوفو لبدء مهمته مع منتخب مصر مودرن فيوتشر يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال الليبي مران الأهلي - بداية الاستعداد لـ الزمالك.. والشناوي يواصل التأهيل حجازي: واجهنا أمور خارجة عن كرة القدم أمام الهلال

نهاية المباراة

ق90. جوووووول التعادل لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي.

ق82. الهدف الثاني لنواذيبو عن طريق عيسى مبارك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

73. جوووول التعادل لبيراميدز عن طريق فيستون ماييلي مستغلا تمريرة من مصطفى فتحي.

64. هدف أول لنواذيبو عن طريق بسام أحمد بعد مرور من مدافع بيراميدز ليسدد بقوة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18. الأول يضيع من إبراهيم عادل بانفراد بمرمى الحارس.

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز نواذيبو
نرشح لكم
بيراميدز ينهي مشاركته في دوري الأبطال بتعادل قاتل مع نواذيبو.. ويكتفي بالمركز الرابع مودرن فيوتشر يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال الليبي تشكيل بيراميدز - محمد حمدي قلب دفاع.. وماييلي يقود الهجوم ضد نواذيبو وسام أبو علي: هذا ما طلبه مني كولر.. وأحب الضغط النفسي مروان عطية: لهذا السبب نحصل على البطولات.. ومن يجتهد في مباراة الزمالك نبارك له مؤتمر كولر: أبلغت كهربا أنه الرقم 3 في ترتيب المهاجمين.. وموقف شوبير بعد عودة الشناوي قبل مواجهة الزمالك.. كولر: مستحيل التتويج بجميع البطولات وتأهلنا بهدوء في إفريقيا منافس الأهلي المحتمل - صنداونز أو الوداد أو الترجي.. الوجه الآخر للصدارة
أخر الأخبار
تشيلسي يفلت من خسارة وشيكة.. وسون يسجل في انتصار توتنام وتألق أريولا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بلدية المحلة.. فرصة خطيرة 38 دقيقة | الدوري المصري
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف 43 دقيقة | المحترفون
جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي 48 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – إيريك تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة 58 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك ساعة | الكرة الأوروبية
مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو