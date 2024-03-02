مودرن فيوتشر يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال الليبي

السبت، 02 مارس 2024 - 14:22

كتب : هاني العوضي

احتفال فريق مودرن فيوتشر

سيرتدي موردن فيوتشر زيه الأساسي عندما يواجه الهلال الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام الهلال غدا الأحد في لقاء حاسم ضمن ختام دور المجموعات للبطولة.

وأسفر الجتماع الفني عن ارتداء مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملا، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

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فيما يرتدي فريق الهلال الليبي اللون الأزرق كاملا ويرتدي حارس مرماه اللون الأسود.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط والذي ضمن التأهل لربع النهائي.

ويأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويتنافس مودرن فيوتشر والهلال على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى بعدما حجز اتحاد العاصمة مقعدا في ربع النهائي.

يذكر أن اتحاد العاصمة يحمل لقب النسخة الماضية من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الكونفدرالية مودرن فيوتشر
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