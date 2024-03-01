مؤتمر كولر: أبلغت كهربا أنه الرقم 3 في ترتيب المهاجمين.. وموقف شوبير بعد عودة الشناوي

الجمعة، 01 مارس 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في صدارة المجموعة بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن لم يُعجبني افتقاد الشراسة والتركيز".

وأضاف "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين ونجحوا في الشوط الثاني في استعادة الجرأة والشراسة، حيث نجحنا في تسحيل الهدف الأول، والمنافس لم يكن له سوى فرصة وحيدة أمامنا".

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وأكمل "أهنئ اللاعبين على التأهل. دخلنا المباراة بهدف الفوز والتأهل على الصدارة وهو ما حدث".

وبسؤاله عن مستوى مصطفى شوبير وإمكانية التفكير في الاعتماد عليه كأساسي حتى مع عودة محمد الشناوي قال: "هذا السؤال مبكر للغاية، الشناوي بدأ فقط في تدريبات الجري ومازال لديه فترة من أجل العودة".

وأوضح "صحيح أن شوبير قدم مباريات جيدة، ولكن لا نستطيع نسيان مستوى الشناوي، ليس فقط داخل الملعب فهو قائد الفريق وله دور كبير ومتأكد أنه سيعود أقوى".

وتابع "التأهل كمتصدر للمجموعة يجب أن يجعلنا نخوض مباراة الإياب على أرضنا. من المفترض أن نقدم طلبًا للاتحاد الإفريقي لتُقام مباراة الإياب في أرضنا".

وعن سلسلة المباريات بلا هزيمة في إفريقيا قال كولر :" لا أضع في تفكيري أي أرقام قياسية، أركز على تحقيق الفوز فقط ولا تشغلني أي أرقام أخرى".

وعن مستوى كوكا قال كولر :" اللاعب عائد من إصابة طويلة ثم حدثت وفاة والده. كوكا لاعب كبير وأهم حاجة بالنسبة لي هو مشاركتي والوصول إلى إيقاع المباريات".

وأكمل "أعتقد أنه قدم مباراة جيدة لكنه يستطيع العودة لمستواه المعهود خاصة وأن مستواه الحالي طبيعي بسبب كل ما مر به".

أما عن غياب محمود عبد المنعم كهربا قال كولر: "أخبرت كهربا أنه الرقم 3 بالنسبة لي في ترتيب المهاجمين (بعد موديست ووسام أبو علي) وأبلغته بضرورة تقديم أفضل ما لديه في التدريبات لحجز مكانه في التشكيل خاصة وأن الاثنين الآخرين يقدمان مستويات مميزة ويسجلان الأهداف".

واختتم "مشاركة كهربا بيده، عليه أن يظهر مستوى مميزا في التدريبات، وهو ليس بعيدا عن الحسابات خاصة وأنه ظهر بشكل جيد في آخر 4 تدريبات".

وللمرة الأولى منذ 2008، تأهل الأهلي دون أن يخسر أي مباراة في دور المجموعات، كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

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