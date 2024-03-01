وقت لا ينفع الندم.. بلوزداد يسحق ميدياما ولا يستفيد من فوز الأهلي

الجمعة، 01 مارس 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد

سحق شباب بلوزداد منافسه ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل عبد الرؤوف بن غيث الهدف الأول في الدقيقة 27، وأضاف ليونيل وامبا الهدف الثاني في الدقيقة 42، وأحرز لامين جالو الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وأهدر شباب بلوزداد فرصه التأهل من الجولة الماضية بعد الهزيمة من يانج أفريكانز.

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ولم يتمكن بلوزداد من التأهل بالرغم من مساعدة الأهلي له في الفوز على يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

ما أدى إلى ذلك هو خسارة الفريق الجزائري برباعية دون رد ضد يانج أفريكانز في تنزانيا، بالرغم من الفوز عليه في المباراة الأولى بثلاثة أهداف دون رد والتي أدت إلى خروج بلوزداد من البطولة في الجولة الماضية.

في حالة خسارة بلوزداد بهدفين دون رد ضد يانج أفريكانز مع فوز الأهلي على الفريق التنزاني كان سيتأهل ويكون الفريق العربي الثاني مع الأهلي.

ولم تقدم الفرق العربية أفضل النتائج في دور المجموعات، فلا توجد مجموعة تأهل منها ثنائي عربي.

في المجموعة الثالثة هناك 3 فرق عربية وهم الترجي والهلال السوداني والنجم الساحلي، وبالرغم من ذلك ضمن بترو أتليتكو التأهل بـ9 نقاط.

ويأتي الترجي في الوصافة بـ8 نقاط وخلفه الهلال بـ5 نقاط، ويتذيل النجم الساحلي بـ4 نقاط.

وفي المجموعة الثانية يوجد الوداد المغربي إذ يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط بالتساوي مع سيمبا، لكن الأمور ليست في يده لأنه سيلاقي أسيك ميموزاز المتصدر ولديه 11 نقطة.

ولذلك سينتظر خسارة سيمبا من جالاكسي المتذيل بـ4 نقاط، ويجب على الوداد بالتأكيد الفوز.

وفي المجموعة الأولى خرج بيراميدز رسميا من البطولة بعد تذيله المجموعة بـ4 نقاط، مع امتلاك مازيمبي وصنداونز 10 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز شباب بلوزداد ميدياما
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