مصطفى شوبير: خصم الأهلي القادم هو من يشعر بالقلق.. وتأهلنا بلا إثارة

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي سعادته بالفوز على يانج أفريكانز التنزاني وحسم الصدارة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة beIN sports المباراة: "اكتساب الخبرة من التواجد في الملعب يشكل الفارق، والأهلي فيه ضغط كبير وبالتالي يجب أن تكون حاضرا".

وأضاف "لم نتأهل بهذا السيناريو منذ فترة. كنا ننتظر المباراة الأخيرة عادة حيث تقع أحداث مثيرة، ولكن هذه المرة نحن على الصدارة".

وأوضح "نحترم أي فريق سيلعب أمامنا وفي النهاية الأهلي بطل إفريقيا. كل شيء يجعل الخصم هو من يشعر بالقلق".

وعن نهائي كأس مصر أمام الزمالك قال: "سنواجه فريقا كبيرا في أجواء جيدة بالسعودية وليست جديدة علينا فقد لعبنا كأس العالم للأندية هناك".

واختتم "أغلقنا ملف إفريقيا وفتحنا ملف نهائي الكأس، ولدينا بضعة أيام للاستشفاء بعد أن تعرضنا للضغط في الأيام الماضية بسبب كثرة السفر".

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

ووصل الشحات لهدفه القاري الـ20 رفقة الأهلي، كما أحرز الهدف رقم 17 له في دوري أبطال إفريقيا.

وتساوى الشحات مع وليد سليمان بنفس عدد الأهداف ويبتعد عن عماد متعب بفارق 8 أهداف.

ويأتي محمد أبو تريكة في المركز الثاني بـ32 هدفا، ويتصدر القائمة محمود الخطيب بـ37 هدفا.

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.